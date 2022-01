Poco più di sei mesi dopo essersi lasciati, il Brescia e Lorenzo Andrenacci potrebbero presto riabbracciarsi.



Il 27enne portiere marchigiano, cresciuto nel settore giovanile del Milan, era stato ufficializzato dal Genoa lo scorso 12 luglio che lo aveva pescato nella lista degli svincolati. L'avventura in rossoblù di Andrenacci, tuttavia, non è andata come sperato, con l'estremo difensore ancora in attesa di fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Grifone.



Un esordio che potrebbe non arrivare mai, visto che il giocatore è ormai prossimo al ritorno in Lombardia, proprio con quel Brescia in cui ha già militato per quattro stagioni tra Serie A e B.