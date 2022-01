Salutato Robin Gosens, passato a vestire un altro nerazzurro, quello dell'Inter, l'Atalanta sembra aver individuato in Andrea Cambiaso il sostituto ideale dell'esterno tedesco.



Mettere le mani sul ventunenne ligure tuttavia non sarà semplice. Dopo aver respinto nelle scorse settimane i tentativi, per la verità piuttosto timidi, di Juventus e Milan ora il Genoa intende fare lo stesso anche di fronte agli assalti bergamaschi.



Il Grifone non ha infatti volontà di privarsi di uno dei giocatori migliori di questa sua tribolata stagione. Anche perché riuscire eventualmente a sostituirlo in maniera adeguata a 4 giorni dalla chiusura del mercato sarebbe un'operazione difficile e quasi certamente poco conveniente.