Le due sconfitte in serie collezionate nel giro di sei giorni con Verona prima e Lazio poi pur avendo negato al Genoa la possibilità di raggiungere se non addirittura superare in classifica il Cagliari non paiono aver spento le velleità di salvezza dei rossoblù.



Malgrado i due passi falsi ravvicinati e una fine delle ostilità sempre più vicina, l'ambiente del Grifone appare compatto nel credere che la permanenza in Serie A sia ancora possibile.



Una certezza che hanno i tifosi, che in ogni gara continuano a trascinare la squadra con il proprio incrollabile entusiasmo, che ha mister Blessin e che ha anche la dirigenza, nelle cui parole non c'è mai stata fin qui alcuna traccia di rassegnazione.



Tutto il mondo Genoa sembra dunque convinto che soltanto remando tutti dalla stessa parte si possa compiere l'impresa che a molti appare improbabile, per non dire impossibile. A tal proposito, al termine dell'allenamento di ieri, il primo in vista della gara di venerdì sera in casa della capolista Milan, i vertici societari rossoblù hanno voluto incontrare negli spogliatoi del Pio i senatori della squadra. Un incontro per riaffermare l'unità di intenti che contraddistingue il Grifone e al quale hanno preso parte il presidente Alberto Zangrillo, i proprietari Andrez Blazquez e Juan Arciniegas, il club manager Marco Rossi e i giocatori Mimmo Criscito, Stefano Sturaro, Mattia Destro e Salvatore Sirigu.