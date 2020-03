Adama Soumaoro giura fedeltà al Genoa. Arrivato a gennaio in prestito dal Lille, il possente difensore francese spera che la sua avventura in rossoblù possa durare ben oltre il semestre di prestito attualmente programmato: "Ora l’obiettivo è salvarsi col Grifone - ha dichiarato all'edizione genovese di Repubblica - e poi restare qui”.



Il colosso di Fontenay-aux-Roses ha poi parlato del rapporto con allenatore, compagni e tifosi: "Nicola è uno che ti guarda negli occhi e ti sta sempre addosso, con Behrami parliamo in francese ma Biraschi è il più pazzo. Sulla tifoseria in tutta la mia carriera non avevo mai visto un’atmosfera del genere”.