Tra i diversi profili sondati dal Genoa alla ricerca di rinforzi per il prossimo mercato di gennaio ci sarebbe anche quello di un centrocampista in uscita dalla Fiorentina.



Stando a quanto riporta il portale FirenzeViola.it, i dirigenti rossoblù avrebbero di recente fatto un sondaggio con i colleghi toscani per conoscere le possibilità di arrivare a Marco Benassi.



Il 27enne cresciuto nel vivaio dell'Inter sta trovando poco spazio nella gestione Italiano e starebbe meditando di cambiare aria nelle prossime settimane. Sulle sue tracce, tuttavia, si sarebbero mossi anche Torino e Verona, oltre al Parma in Serie B.