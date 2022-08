Ci sarebbe anche il Genoa tra i club interessati ad aggiudicarsi le prestazioni di un giovane esterno franco-ivoriano del Paris Saint-Germain.



Secondo quanto riporta L'Equipe, i rossoblù starebbero sprintando con l'Ajaccio per Teddy Alloh, 20enne laterale difensivo mancino cresciuto nel club parigino e tornato alla base dopo la positiva esperienza in prestito all'Eupen in Belgio.



Sia Genoa che Ajaccio avrebbero chiesto il giocatore a titolo temporaneo ma i corsi appaiono al momento in vantaggio sui liguri.