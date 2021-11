L’anticipo serale del “Castellani” tra Empoli e Genoa apre domani il programma della dodicesima giornata di Serie A. I rossoblù, con soltanto 8 punti all'attivo, sono stati fino a questo punto della stagione una delle delusioni del campionato, al contrario dell’Empoli, che viaggia all'ottavo posto con 15 punti, in compagnia di Juventus, Bologna e Verona. Con queste premesse, gli esperti vedono avanti gli uomini di Andreazzoli in quota a 2,10 contro il 3,35 del segno «2». Si gioca invece a 3,65 l’ipotesi pareggio. Un difetto delle due formazioni è la poca sicurezza difensiva (21 reti incassate in 11 partite per l'Empoli, 22 per il Genoa), un dato che induce i bookmaker a preferire l’Over, proposto a 1,62, mentre l’Under sale fino a 2.28. Quanto al risultato esatto, in pole c’è l’1-1 offerto a 7,00, mentre vale 8,50 un successo di misura per 2-1 a favore dei padroni di casa. L’1-3 genoano, come nell’ultimo precedente in terra toscana, datato gennaio 2019, è un colpo da 21 volte la scommessa.