Ancora alle prese con la positività al Covid, che lo costringe a casa affidando il comando degli allenamenti al suo fidato vice Mauro Tassotti, Andriy Shevchenko sorride per le buone notizie che arrivano dal gruppo rossoblù.



Nell'ultimo allenamento dell'anno, svoltosi ieri mattina nel campo della Primavera a Begato, sono tornati ad allenarsi con il resto dei compagni sia Felipe Caicedo che Mohammed Fares, entrambi reduci da lunghe settimane trascorse in infermeria. Sia l'ecuadoriano che l'algerino saranno dunque a disposizione del tecnico per la trasferta di giovedì in casa del Sassuolo, anche se difficilmente partiranno titolare.



Discorso analogo per un altro convalescente, Zinho Vanheudsen, anch'egli rientrato in campo dopo gli acciacchi subiti nelle ultime partite del girone d'andata.