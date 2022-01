Una buona notizia per le casse del Genoa potrebbe presto arrivare direttamente dalla Polonia. La federazione calcistica del paese orientale sembra sempre più convinta di voler affidare la panchina della propria nazionale maggiore ad Andriy Shevchenko.



Dopo alcuni timidi tentativi andati a vuoto nelle scorse settimane, l'esonero subito dall'ormai ex tecnico rossoblù avrebbe fatto rompere ogni indugio alla PZPN che ora punta dritto su Sheva per tentare la qualificazione ai prossimi mondiali.



Una trattativa che se dovesse andare in porto farebbe come detto sorridere anche il Grifone. Shevchenko ha infatti ancora un contratto in essere con il Genoa da 2,5 milioni di euro netti a stagione, valido fino al 30 giugno 2024. Un suo eventuale approdo su un'altra panchina sgraverebbe quindi le casse di Villa Rostan da questo pesante onere.