Sono sette i giocatori attualmente domiciliati nell'infermeria del Genoa.

Di questi però quasi la metà potrebbe tornare pienamente disponibile per il primo impegno del Grifone targato Andriy Shevchenko, quello di domenica 21 a Marassi contro la Roma.



Chi vanta maggiori probabilità di recupero è senza dubbio Mattia Destro che dopo aver saltato la trasferta di Empoli lo scorso venerdì a causa di un problema muscolare, dovrebbe riprendere ad allenarsi già entro la fine di questa settimana. Assieme a lui in gruppo potrebbero rivedersi dopo oltre un mese anche Hernani e Mattia Bani. Ancora un po' di pazienza si dovrà invece avere per riaccogliere a pieno regime Nikola Maksimovic e Mohamed Fares, i cui rientri sono comunque ipotizzabili tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.



Tempi lungi, infine, per Zinho Vanheudsen e Francesco Cassata che difficilmente rivedranno il campo prima del 2022.