L'allenatore del Genoa, Shevchenko ha dichiarato dopo il derby perso 3-1 con la Sampdoria: "Sicuramente è una delusione, nessuno vuole perdere il derby. Speravamo di fare una bella partita, invece abbiamo preso subito gol. La squadra non è stata brillante soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo avuto una reazione, ma bisogna iniziare subito così con coraggio e umiltà".



"Quando sono arrivato qui ho visto che avevamo un calendario difficile, senza dimenticare le numerose assenze. Oggi abbiamo recuperato Criscito e Destro, con loro si è alzato il livello. Per noi restare in Serie A è come vincere la Champions League, abbiamo altre possibilità. Ora dobbiamo abbassare la testa e lavorare".



"La proprietà ha detto che io guiderò la squadra rivoluzionata sul mercato di gennaio? Questa promessa dovrebbe dare fiducia anche ai tifosi, è un messaggio importante".