Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, i, ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole: "Avremo lo spirito giusto per una battaglia. Giochiamo contro una delle squadre più forti, la società è solida e ha fatto benissimo. Gasperini è un grande allenatore"."Appena arrivano le difficoltà la squadra perde fiducia. Avevamo cominciato bene, controllando la partita, ma poi ci sono stati errori e abbiamo perso la lucidità"."Entriamo in campo per vincere ogni duello. Dobbiamo dare il massimo e così costruiremo il nostro futuro. La classifica non è così male, siamo tutti attaccati. Dopo la sosta inizierà il girone di ritorno e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo però cercare di chiudere l'anno facendo il massimo"."Penso che sicuramente dopo le sconfitte c'è un po' di amaro in bocca ma dobbiamo pensare a dove possiamo migliorare e allo spirito da avere in campo. Anche se giochiamo contro avversari più forti dobbiamo cercare di dare tutto. La nostra lotta è quella di rimanere in Serie A, la nostra Champions League. Contro i diretti concorrenti dobbiamo fare bene"."Se giochi contro squadre più forti di te puoi metterle in difficoltà sul piano fisico e individuale, ci manca un po' di aggressività, soprattutto nei duelli. Se poi vinci contrasti prendi un po' più di coraggio"."Ha faticato un po' ma recupererà per domani. È importante per noi, si muove bene in area e ha avuto due o tre potenziali occasioni per il suo posizionamento in area. Devono arrivare palloni migliori"."In questo momento il dottore sta valutando i giocatori, non voglio andare oltre perché i tempi li decide lo staff. Spero di recuperare qualcuno ma spero anche di non perdere altri giocatori. Dobbiamo valutare Cambiaso e Vanheusden".