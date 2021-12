Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, parla a Sky prima della partita con l'Atalanta: "Sicuramente è un momento difficile per noi, ci vuole coraggio per affrontare un avversario molto forte come l'Atalanta. Cercheremo di vincere più duelli possibili e fare una bella prestazione".



SFIDA CON GASPERINI - “So che che è stato una leggenda qua. Ha fatto grandi cose e questo gli fa onore. E' un grande allenatore".



SU PORTANOVA - "Portanova viene da una ottima partita, oggi giocherà dal primo minuto. Cerchiamo di migliorare il nostro gioco e di essere più pericolosi".