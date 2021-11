A pochi minuti dall'inizio della partita contro la Roma, valida per la 13ª giornata di Serie A, Andriy Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "C'è sempre grande voglia. Sto provando ad essere sereno, anche se ho tanti pensieri perché affrontiamo una squadra e un allenatore importanti. Mourinho è un amico, una persona che stimo tanto. Giochiamo davanti a dei tifosi caldissimi che ci danno supporto. C'è tanto entusiasmo, abbiamo bisogno del dodicesimo uomo per risollevare il nostro morale. Ho trovato una squadra motivata che vuole ribaltare la situazione: questo è già un buon punto di partenza. Dobbiamo recuperare dei giocatori, cercando di mettere una squadra competitiva per oggi".