Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, parla ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 sul campo dell'Udinese: "È stata una gara difficile: sono contento che abbiamo ottenuto un risultato positivo. La squadra ha fatto un buonissimo primo tempo, siamo cresciuti nella gestione della palla e abbiamo creato un paio di occasioni. Nel secondo tempo la squadra è calata, anche se nel finale abbiamo avuto un paio di ripartenze. Il risultato alla fine è giusto".



Poi, sul mercato: "Se dovesse arrivare una mezzala, Rovella può giocare anche davanti alla difesa? Può fare tutti i ruoli del centrocampo: ha grande qualità, per l'età che ha capisce benissimo il gioco e si muove bene".



Cosa rappresenta per lei la gara col Milan?

"È appena finita questa, non ho ancora avuto modo di pensarci. Sarà sicuramente una partita speciale".



Su Destro: "Se mi piace? sì, molto. Deve recuperare, lo stiamo aspettando: ha iniziato ad allenarsi, deve entrare in forma. Più soluzioni abbiamo meglio è per noi".