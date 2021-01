"Portare in alto il Genoa e condurre la nazionale dell'Uzbekistan ai prossimi Mondiali": Eldor Shomurodov ha le idee chiare circa gli obiettivi che intende raggiungere sul suo futuro più o meno immediato.



Intervistato da un giovane youtuber russo, Maxim Istonin, l'attaccante del Grifone ha parlato del suo rapporto con la città e la gente di Genova: "Mi piace molto vivere qui. Genova è una bella città di mare con un grande centro storico. E alla sue spalle c'è il Monte Fasce dal quale si vede il panorama di tutta la città dall’alto. Il calcio è seguitissimo e molti tifano Genoa. Purtroppo qui non ho trovato i piatti tipici dell'Uzbekistan e mi manca tanto la mia famiglia, mia moglie e mio figlio che ha 25 giorni. Sono a Taskent, li ho visti prima di Capodanno ma mi raggiungeranno presto".



Shomurodov ha poi svelato il perché abbia scelto come numero il 61: "Il 14 è stato sempre il mio numero ma quando sono arrivato qui era già occupato. Allora ho scelto il numero della regione russa di Rostov: il 61, appunto. E' stato un modo per omaggiare i miei vecchi tifosi".