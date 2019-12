Tra le priorità del Genoa nell'ormai imminente mercato di gennaio c'è senza dubbio quella di trovare una punta di spessore ed esperienza in grado di garantire quella presenza sotto rete finora sempre mancata nella fin qui deludente stagione rossoblù. Una necessità che si farebbe ancora più pressante qualora, come sembra, Pinamonti dovesse davvero salutare la truppa di Thiago Motta.



Svanita quasi del tutto l'ipotesi di un ritorno di Kris Piatek, per nulla persuaso di ripetere a ritroso quella strada percorsa esattamente un anno fa, la dirigenza ligure continua a scandagliare l'Italia e l'Europa alla ricerca del profilo giusto. Al di fuori dei confini molti sono i giocatori accostati al Grifone, ma nessuno sembra convincere a pieno, se non altro perché mancanti della necessaria esperienza per essere subito competitivi nel nostro campionato. Non resta quindi che rivolgersi al mercato interno, cercando di convincere qualche attaccante deluso dal suo attuale stato.



Uno di questi è senza dubbio Fernando Llorente che con l'approdo sulla panchina del Napoli di Rino Gattuso rischia di vedersi ulteriormente restringere i già pochi spazi avuti con Ancelotti. La strada tuttavia è tutt'altro che semplice. Ammesso e non concesso che lo spagnolo decida di sposare la causa rossoblù il vero ostacolo sarebbe poi rappresentato da un ingaggio annuo da 2,5 milioni di euro. Cifra fuori dagli standard del Grifone.