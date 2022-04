Non solo Rovella. Alexander Blessin e il suo Genoa rischiano di perdere un'altra pedina importante per infortunio.



Oltre al centrocampista lombardo nei giorni scorsi si è infatti fermato per un guaio muscolare anche Mattia Bani. Il problema del difensore toscano non appare grave, tuttavia, in maniera del tutto precauzionale, lo staff sanitario pare intenzionato a tenere il giocatore a riposo almeno anche per la prossima gara, quella di domenica contro la Lazio.



L'obiettivo è chiaramente quello di poter recuperare Bani quanto prima e al meglio della condizione. Magari già per l'impegno pre-pasquale contro il Milan.