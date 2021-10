Sembra non volersi attenuare l'emergenza infortuni in casa Genoa.



Dopo aver recuperato nei giorni scorsi gli ex acciaccati Criscito, Destro, Caicedo e Biraschi (che però si è nuovamente fermato a causa di una contusione al ginocchio), Davide Ballardini dovrà rinunciare per almeno due settimane a Hernani.



Il centrocampista brasiliano si è bloccato nel corso del riscaldamento pre-partita che ha preceduto la sfida di domenica contro il Sassuolo, accusando un dolore alla coscia. Gli esami successivi hanno evidenziato la presenza di una lesione di primo grado che lo costringerà a saltare certamente le gare esterne contro Torino e Spezia, in programma tra venerdì e martedì prossimo. Difficile un suo recupero anche per la sfida con il Venezia di domenica 31. Più probabile un suo rientro contro l'Empoli, il 5 novembre, o addirittura il 21 dopo la sosta.