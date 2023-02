Niente Spal per Mattia Aramu.



Le possibilità che il trequartista piemontese del Genoa possa domani pomeriggio scendere in campo al Ferraris contro i ferraresi sono davvero molto basse. Come spiega stamane Il Secolo XIX, ieri il giocatore si è allenato a parte e soltanto oggi si capirà se potrà essere abile e arruolabile per la sfida con gli estensi. Il pessimismo, tuttavia, la fa al momento da padrone, considerando anche che mercoledì prossimo il Grifone dovrà fare visita al Cagliari nel turno infrasettimanale di campionato. Da parte dello staff rossoblù, dunque, non c'è alcuna volontà di accelerare i tempi di recupero dell'ex Venezia correndo il rischio di perderlo per un periodo maggiore.



In caso di forfait da parte di Aramu, mister Gilardino potrebbe modificare il proprio assetto tattico offensivo, rispolverando il doppio centravanti (Puscas più Coda) oppure avanzato dalla mediana Jagiello al fianco di Gudmundsson sulla linea della trequarti.