C'è un nuovo inquilino nell'infermeria del Genoa: è Caleb Ekuban.



L'attaccante italo-ghanese, autore domenica scorsa a Venezia del suo primo gol in Serie A, ha accusato ieri un dolore muscolare che ne mette a rischio la presenza nella sfida di questa sera a Marassi contro l'Inter.



Le sue condizioni verranno comunque valutate in giornata dallo staff sanitario rossoblù, nella speranza di poterlo recuperare in tempo.