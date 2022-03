Tintinna un altro campanello di allarme in queste ore in casa Genoa.



Ai numerosi infortuni a cui deve far fronte Alexander Blessin in vista della gara di domenica contro l'Atalanta, potrebbe aggiungersi anche quello di Albert Gudmundsson.



Il trequartista islandese è uscito malconcio dall'allenamento di ieri e potrebbe dover alzare bandiera bianca con i bergamaschi. Le speranze di averlo a disposizione tuttavia non sono ancora del tutto svanite. Non infatti da escludere che non riesca a recuperare in tempo, sfruttando appieno i due giorni che separano il Grifone dalla sfida del Gewiss Stadium.