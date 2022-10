Brutta notizia in arrivo dall'infermeria del Genoa per Alexander Blessin.



Il centrocampista austriaco Stefan Ilsanker è rimasto vittima di una distrazione muscolare ai flessori, rimediata nel corso dell'incontro di sabato scorso contro il Cosenza.



Secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, l'ex Eintracht non nuovo a questo genere di guai potrebbe restare fermo per almeno tre settimane saltando le sfide con Ternana, Brescia e Reggina.