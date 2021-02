Dopo giorni di ottime notizie per Davide Ballardini arriva anche il primo grattacapo dall'infermeria. Nella giornata odierna Eldor Shomurodov non ha infatti partecipato con il resto dei compagni alla seduta di allenamento svoltasi nel pomeriggio nel centro sportivo di Pegli.



A fermare l'attaccante uzbeko un affaticamento muscolare che ha consigliato ai medici rossoblù di riservare al giocatore un trattamento differenziato. L'entità del problema è ancora tutta da valutare. Ma a poco più di 48 ore dal fischio d'inizio della sfida di campionato con il Napoli le possibilità che il numero 61 possa non essere a disposizione del Grifo solo rilevanti.