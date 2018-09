Nicolas Spolli non prenderà parte all'amichevole che il Genoa disputerà domani pomeriggio al Moccagatta di Alessandria contro la formazione locale.



Il centrale argentino ha abbandonato anzitempo l'allenamento di ieri, accusando un fastidio al ginocchio. Nulla di particolarmente grave, almeno all'apparenza. Tuttavia Davide Ballardini ed il suo staff non vogliono correre rischi inutile e in previsione della ripresa del campionato, con il Genoa che il prossimo 16 settembre ospiterà a Marassi il Bologna, il tecnico romagnolo preferirà tenere a riposo il perno del proprio reparto arretrato nella gara contro i grigi di domani.