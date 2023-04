Piccola tegola per Alberto Gilardino e per il suo Genoa in vista del rush finale della stagione.



Negli ultimi giorni il centrocampista austriaco Stefan Ilsanker non ha preso parte agli allenamenti a causa di un guaio muscolare che rischia di fargli terminare in anticipo il campionato.



Di certo l'ex Eintracht salterà le prossime due sfide, quella di lunedì in casa del Sudtirol e quella del sabato successivo in casa con l'Ascoli. Come scrive il Secolo XIX l'obiettivo dello staff rossoblù è quello di riuscire a recuperare il giocatore per gli ultimi due turni del torneo, gli scontri diretti con Frosinone e Bari.