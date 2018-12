È Antonino Barreca l'obiettivo numero uno del prossimo mercato del Genoa.



Il 23enne esterno sinistro di scuola Torino, passato in estate al Monaco, è il nome in cima alla lista dei rinforzi che Cesare Prandelli a concordato con Enrico Preziosi. Deluso dal rendimento personale e di squadra, il ragazzo starebbe meditando di lasciare il Principato pochi mesi dopo il suo arrivo.



Proprio su questo aspetto, oltre che sugli ottimi rapporti in essere con la dirigenza del club del Principato, Genoa intenderebbe far leva per riportare in Italia l'ex Cittadella.



Con il monaco Fuori dalle coppe europee e in grossissima crisi anche in campionato, i i rossoblù vorrebbero chiedere Barreca in prestito oneroso per i prossimi 18 mesi. Una soluzione che inizialmente i monegaschi sembravano intenzionati a respingere ma che giorno dopo giorno sembra prendere sempre più quota.