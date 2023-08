Da inno calcistico a inno liturgico il passo può essere breve. O almeno tale è stato perla superhit di Bresh dedicata al suo amato Genoa e in quanto tale diventata la canzone preferita dai tifosi rossoblù.Tanto amata cheE' successo a, piccolo paese dell'appennino ligure la cui quiete ferragostana è stata ieri travolta da un insolito scampanio. Un'esecuzione magistrale che tuttavia ha scatenato anche un turbine di inevitabili e prevedibili polemiche.A non apprezzare le note fuoriuscite dal campanile della chiesa intitolata a San Rocco non sono stati soltanto i simpatizzati sampdoriani presenti in zona ma anche molti parrocchiani agnostici in fatto di pallone., a cui ha dovuto suo malgrado dare una spiegazione don Ferdinando Cherubin. Scusandosi per l'accaduto, il parroco ha affermato che il gesto è stato compiuto in sua assenza da un giovane campanaro del posto che ha voluto testare le proprie abilità artistiche suonando il proprio brano preferito. Nello spegnere sul nascere la polemica, Don Ferdinando ha inoltre chiesto a tutti i paesani di andare aldilà dei colori e del tifo, sottolineando la bravura e la passione del giovane esecutore., magari intonando le note di 'Ma il cielo è sempre più blu' di Rino Gaetano, inno non-ufficiale della Sampdoria,Il parroco ha infatti garantito che tali atti in futuro non si ripeteranno più. D'ora in poi gli unici inni che si sentiranno echeggiare in Val d'Aveto saranno esclusivamente quelli liturigici.