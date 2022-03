A Verona, dopo la sosta, il Genoa potrebbe riabbracciare il proprio capitano.



Fuori ormai da tre mesi a causa di diversi guai fisici in sequenza, Mimmo Criscito è tornato ieri ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Dopo aver accarezzato prima e abbandonato poi l'idea di accasarsi al Toronto già nel corso delle passate settimane il numero 4 rossoblù ha deciso di restare almeno fino al termine di questa stagione per dare il suo contributo alla difficile rincorsa salvezza.



Un'arma in più a disposizione di herr Blessin che sull'ex Zenit non ha finora mai potuto contare. Criscito del resto, malgrado il suo ruolo ne tradisca una propensione tutt'altro che offensiva, è attualmente il vice cannoniere di una squadra che fa una fatica tremenda a segnare. Con le sue cinque reti, siglate tutte su rigore, Il capitano è secondo nella classifica interna solo a Mattia Destro. Segno di quanto il 35enne di Cercola possa ancora dare una grossa mano al Grifone.