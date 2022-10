Passi in avanti in vista della migliore condizione fisica per Pablo Galdames.



Dopo quasi un mese di stop assoluto, impostogli da una distorsione al ginocchio, il centrocampista cileno del Genoa è tornato quest'oggi a lavorare seppur in disparte rispetto al resto dei compagni e per il momento solamente in palestra.



A comunicare il suo ritorno all'attività fisica è stato lo stesso calciatore tramite un video postato sulla propria pagina Instagram.