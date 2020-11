Un nuovo rinforzo attende il Genoa alla ripresa del campionato. Non si tratta di un colpo di mercato, bensì del rientro in pianta stabile tra i giocatori a disposizione di Rolando Maran di un infortunato di lungo corso: Stefano Sturaro.



Fuori causa dallo scorso luglio, quando giocò il quarto d'ora iniziale della decisiva sfida-salvezza con il Lecce, il centrocampista sanremese non solo ha saltato l'ultima parte della passata stagione ma non ha ancora avuto modo di assaggiare il campo neppure in quella attuale.



Da ieri però l'ex mediano della Juventus è tornato ad allenarsi assieme al resto dei compagni, dando sensazioni importanti riguardo al suo pieno reintegro fisico. Ovviamente dopo un'assenza così lunga Sturaro dovrà pazientare ancora un po' prima di poter raggiungere la forma ideale ed avere di nuovo nelle gambe i 90 minuti. Ma la sua rincorsa è ormai iniziata e presto il Grifone potrà contare nuovamente sul suo guerriero là in mezzo.