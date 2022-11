L'infermeria porta finalmente una buona notizia in dote ad Alexander Blessin.



Se nei giorni scorsi il bollettino medico del Genoa era stato caratterizzato dai brutti infortuni e dai rispettivi interventi chirurgici occorsi a Caleb Ekuban e Marko Pajac oggi finalmente per il Grifone arriva un segnale di segno opposto.



Dopo mesi di riposo forzato, seguito all'operazione al ginocchio eseguita in estate, nella seduta odierna è tornato a lavorare con i compagni Stefano Sturaro, capitano in pectore della formazione rossoblù assente dai campi dalla fine del passato campionato.



Il centrocampista sanremese ha svolto solo parte della doppia seduta organizzata da Blessin, dimostrando che per rivederlo abile e arruolabile servirà ancora un po' di pazienza. Tuttavia il primo passo verso il rientro è stato fatto e sia il giocatore che il Genoa vedono finalmente la luce in fondo al lungo tunnel.