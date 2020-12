Ad oltre due mesi e mezzo di distanza dall'ultima apparizione domenica prossima Davide Zappacosta potrebbe tornare presto a calcare un prato verde di Serie A.



Se lo augura il giocatore, colpito prima dal Covid e poi da un guaio muscolare e costretto a saltare dieci gare tra campionato e coppa, ma se lo augura anche Rolando Maran che in queste settimane ha dovuto rinunciare ad uno dei grandi colpi del mercato estivo del Genoa. Dopo l'esordio con il botto del 20 settembre contro il Crotone, con tanto di gol a referto, e la presenza nella successiva trasferta di Napoli Zappacosta è diventato un ospite fisso del reparto degenze del club rossoblù. Una situazione che però adesso sembra essere sul punto di concludersi.



Da ieri il laterale laziale è tornato infatti ad allenarsi sul campo di Pegli, seppur in maniera differenziata rispetto ai compagni. Un primo graduale assaggio, per lui, di quella piena ripresa che lo porterà presto a riprendersi i galloni da titolare della fascia destra momentaneamente ceduti a Ghiglione. Difficile che Maran possa averlo a disposizione già domenica contro la Juve, più facile, invece, recuperarlo per la gara con il Milan, di scena a Marassi mercoledì prossimo.