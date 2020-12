Neanche la gara di ieri sera in casa della Fiorentina è servita a dipanare le nubi che da tempo avvolgono il titolare della panchina del Genoa.Quella del Franchi doveva essere per lui la sfida della verità, dal cui esito sarebbe dipeso il suo avvenire al Grifone. In caso di sconfitta, la quinta consecutiva in campionato, il suo tempo a Pegli sarebbe certamente terminato, viceversa con una vittoria il tecnico trentino avrebbe consolidato la sua posizione. Ma siccome il fato spesso si diverte a giocare con le anime di noi mortali, dall'incrocio tra viola e rossoblù è scaturito un pareggio carico di recriminazioni per questi ultimi, acciuffati dai rivali all'ultimo istante disponibile.da parte di una società che finora lo ha effettivamente sempre sostenuto. Eppure, analizzando nel dettaglio la gara di ieri,. Il gol di Pjaca è stato un lampo improvviso nel mezzo di una partita che aveva visto per quasi 90' i rossoblù quasi del tutto innocui. Al contrario della Fiorentina, più volte vicinissima al bersaglio grosso soprattutto nella parte centrale della ripresa.Insomma, né dal punto di vista del gioco né da quello dei punti portati ad una classifica che resta drammatica. Eppure le possibilità che Maran possa avvicinarsi a quel panettone che pareva un miraggio non sono poche. Anche perchéI prossimi avversari del Genoa si chiamano infatti Juventus e Milan, entrambe da affrontare a Marassi nel giro di tre giorni. Impegni proibitivi che rischierebbero di bruciare in partenza l'approccio al rossoblù di un'eventuale nuovo tecnico.