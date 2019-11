Il primo giorno di allenamento settimanale, svolto ieri dal Genoa, ha portato ottime notizie a Thiago Motta.



L'allenatore italobrasiliano ha infatti potuto finalmente riabbracciare tutti i giocatori che hanno trascorso le ultime settimane in infermeria. Per la prima volta dall'inizio della stagione il gruppo rossoblù, pur privo di 7 nazionali, non ha riscontrato defezioni fisiche.



Oltre a Criscito, Favilli e Saponara si è infatti rivisto in campo anche Stefano Sturaro, l'assente di più lungo corso del Grifone. Lo stato di ripresa dei quattro convalescenti verrà testato venerdì nel corso dell'amichevole che il Genoa sosterrà in casa del Monaco a Montecarlo.