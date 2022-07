Neppure il tempo di rimettere piede a Pegli che per Gabriel Charpentier potrebbe essere giunto già il momento di rifare le valigie.



L'attaccante francese, di ritorno al Genoa dopo il prestito al Frosinone, è seguito da diversi club sia in Italia che all'estero. In particolare nelle ultime ore sulla punta 24enne sembra essersi orientato con un certo interesse il Valladolid.



I rossoblù, dopo l'arrivo di Massimo Coda, potrebbe anche lasciar partire il ragazzo ma solo a titolo definitivo.