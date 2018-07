Sembra essere giunta già ai titoli di coda, dopo appena mezza stagione e con solo quattro presenze in gare ufficiali, l'avventura di Jawad El Yamiq con la maglia del Genoa.



Il 26enne difensore marocchino prelevato a gennaio dal Raja Casablanca non sembra infatti aver convinto Davide Ballardini che, anche alla luce dei tanti acquisti in difesa nell'attuale sessione di mercato, anche secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe dato il via libera alla sua cessione.



Per lui potrebbe profilarsi un'esperienza in Turchia.