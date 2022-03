Il portiere del Genoa Salvatore Sirigu ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa dell'Atalanta:



"C'è rammarico per il passato, ma la storia la stiamo scrivendo adesso. C'è stato un cambio di rotta, l'allenatore ha portato una nuova mentalità. Non ci nascondiamo, siamo in una situazione critica, ma l'unico modo che abbiamo per uscirne è provarci. Queste sono partite aperte, ed è un piacere anche giocarle. In questo momento penso solo al Genoa, mi aiuta anche in ottica Nazionale".