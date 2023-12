Il premio era puramente simbolico. Eppure solo il fatto di essere riuscito a contenderlo punto a punto a uno dei giocatori migliori del panorama calcistico mondiale qual è Erving Haaland rende l’impresa sfiorata da Albert Gudmundsson qualcosa di eccezionale.



L’attaccante del Genoa è arrivato secondo nel Pallone Nordico, un contest del tutto particolare creato dalla pagina Facebook ‘Il Calcio Nordico’ e riservato al calciatore che più si è distinto nel corso del 2023 tra quelli appartenenti alle federazioni di Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Fær Øer e Finlandia.



La votazione affidata ai followers del profilo social specializzato in calcio boreale ha visto il centravanti norvegese del Manchester City superare al fotofinish il folletto islandese del Grifone. 1517 contro 1515: appena due voti di differenza su oltre 3000 totali hanno impedito a Gudmundsson di sopravanzare il celebre e fortissimo rivale.



Il 26enne di Reykjavik, autore di un 2023 sorprendente, era giunto all'atto conclusivo del trofeo dopo aver eliminato nei turni precedenti il finlandese del Venezia Joel Pohjanpalo e il norvegese dell'Arsenal Martin Ødegaard. Il fuoriclasse dei citizen, laureatosi campione d'Europa con gli inglesi, ha invece battuto il danese ex Atalanta Rasmus Højlund e lo svedese dello Sporting Lisbona Viktor Gyökeres.



Il premio alla fine è andato, come prevedibile, ad Haaland. Ma la considerazione che i calciofili italiani hanno dimostrato di nutrire nei confronti di Gud è qualcosa di sorprendente e ha rischiato seriamente di sovvertire tutti i pronostici. Anche lo stesso giocatore rossoblù ha voluto in qualche modo partecipare in prima persona al contest scegliendo sportivamente di non votare, aggiungendo una reaction neutra rispetto a quelle consentite dal regolamento.