In attesa di capire la reale entità dell'infortunio al ginocchio occorso a Marko Pajac, il Genoa può sorridere per il rientro in gruppo di un suo lungo decente.



Nel gruppo di giocatori che ieri ha preso parte all'allenamento si è infatti rivisto Pablo Galdames. Il centrocampista cileno è tornato a calcare il campo dopo quasi un mese di stop. Difficile possa essere comunque a disposizione di Alexander Blessin già per l'impegno di sabato contro il Brescia. Più probabile invece una sua chiamata per la gara successiva, quella del 7 novembre casa della Reggina.