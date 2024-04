Genoa, sorriso per Gilardino: Vitinha vede il Cagliari

Dopo uno stop lungo più di un mese l'attaccante portoghese del Genoa sembra prossimo al rientro in campo.La notizia che Alberto Gilardino attende da diverse settimane potrebbe concretizzarsi lunedì sera nel posticipo della 34^ giornata di Serie A che vedrà i suoi rossoblù opposti agli omocromatici del Cagliari.Ieri il 24enne arrivato in prestito a gennaio dall'Olympique Marsigliadopo oltre un mese di lavoro individualizzato. Segnale che la via del rientro per lui è tracciata, anche se per il pieno ed effettivo recupero bisognerà pazientare ancora un po'. Come ha spiegato lo stesso Gilardino ieri ad Alassio a margine della firma sulla celebre mattonella: “Victor si è allenato con la squadra e ci auguriamo che in questi allenamenti possa migliorare gradualmente la sua condizione.

L'ultima apparizione di Vitinha risale al 17 marzo scorso, giorno dell'1-1 esterno in casa della Juventus. Dopo di allora un risentimento muscolare gli ha fatto saltare le successive sfide contro Frosinone, Fiorentina, Verona e Lazio. Arrivato a fine gennaio al Grifone, il portoghese ha fin qui collezionato sei presenze, ma soltanto una per intero, e un gol, segnato al Monza.