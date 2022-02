Sospiro di sollievo in casa Genoa per le condizioni di Andrea Cambiaso.



Per l'esterno ligure, rimasto in campo appena sette minuti venerdì sera contro l'Inter e costretto all'uscita anticipata dopo un intervento su Chalanoglu, sembra scongiurata l'ipotesi peggiore, quella della rottura dei legamenti del ginocchio.



Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto agli esami clinici ma come detto la sensazione che si tratti solo di una distorsione aumenta di ora in ora.



Cambiaso quasi certamente salterà la gara di domenica prossima in casa contro l'Empoli e probabilmente anche quella successiva a Bergamo con l'Atalanta.