Tridente in casa Genoa: ci sono Iago e Pandev con Pinamonti, fuori Soumaoro in difesa. Nella Spal la sorpresa è Tunjov. Di seguito le formazioni ufficiali per il match delle 17.15:



GENOA - Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata; Iago Falqué, Pandev; Pinamonti.



SPAL - Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Missiroli, Tunjov; Petagna, Floccari.