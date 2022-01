Il Genoa da quando è arrivato Andriy Shevchenko in panchina non ha ancora vinto una partita in campionato, ma gli ultimi due pareggi consecutivi contro Atalanta e Sassuolo potrebbero aver dato ai rossoblù una prima spinta per risollevarsi dal penultimo posto in classifica. Secondo i betting anaylist il derby casalingo contro lo Spezia, scontro diretto in chiave salvezza, può essere l’occasione per raccogliere il primo successo al “Ferraris”, in quota a 2,35 contro il 3,25 dei bianconeri, reduci dalla sconfitta interna nel turno dell’Epifania contro il Verona, ma usciti vincitori da Napoli nell’ultima trasferta del 2021. Sale invece a 3,35 l’opzione pareggio. Entrambe le formazioni hanno totalizzato 20 gol in altrettante partite giocate, risultando tra i peggiori attacchi della Serie A, e questo, nonostante delle difese non proprio arcigne, orienta i bookie verso l’Under, offerto da 888 a 1,78, rispetto all’Over proposto a 2,05. Al Picco, nel match di andata, le due squadre si divisero il bottino con un gol per parte. La replica domenica dello stesso risultato vale 6,25, con il 2-0 per il Grifone, come nello scorso aprile, a 10,50. Si gioca invece a 9,50 uno 0-1 per gli uomini di Thiago Motta.