A qualche giorno di distanza dall'intervista concessa a Primocanale, l'ex presidente del Genoa Aldo Spinelli è tornato a parlare del Grifone dalle colonne della Gazzetta dello Sport.



Il suo intervento, a margine di una lunga chiacchierata, si è concentrato soprattutto sulla situazione societaria del club: "Il Genoa è il club numero uno al mondo. Ora c’è Nicola, era mio giocatore, è un grande allenatore. Allo stadio sono andato una volta sola, non voglio mettere in imbarazzo Preziosi. Rispetto quello che fa, malgrado i sacrifici non vive un bel momento. Invece bisogna tenerselo stretto, perché non so quanti imprenditori sarebbero pronti a investire nel calcio".