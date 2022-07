Potrebbe esserci l'Inghilterra nel futuro di Felipe Caicedo.



L'attaccante ecuadoriano del Genoa, rientrato in rossoblù dopo la deludente parentesi semestrale all'Inter, è diventato l'oggetto del desiderio del Bristol, club di Championship alla ricerca di un rinforzo di esperienza per tentare il salto in Premier. Una destinazione che, come spiega il portale FutbolEcuador.com, sarebbe gradita al giocatore che prima però dovrà risolvere la propria situazione contrattuale con il Grifone.



Caicedo è infatti legato al Genoa da un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, valido fino al 30 giugno 2024. Un legame di cui i rossoblù alla luce del rendimento avuto dall'ex attaccante della Lazio nel passato torneo e anche della loro caduta in Serie B vorrebbero liberarsi quanto prima, magari concordando con il giocatore una risoluzione consensuale con relativa buonuscita.



Per il Panterone, la cui ipotesi alternativa è quella di trasferirsi nel campionato del Qatar, la soluzione rappresenterebbe un ritorno in Gran Bretagna. Tra il gennaio 2008 e il giugno 2009 militò infatti per una stagione e mezzo al Manchester City, mettendo a segno sette reti in 35 apparizioni.