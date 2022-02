Il general manager del Genoa, Johannes Spors, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX in edicola questa mattina.



Molti i temi toccati, a cominciare dalla difficile rincorsa salvezza, una missione corroborata dal recente mercato: "Ci credo fortissimamente alla salvezza, adesso la squadra è pronta - assicura il dirigente tedesco - E tutti insieme possiamo farcela. Avevamo bisogno di energie fresche, abbiamo lavorato per l'immediato ma anche per il futuro. Lo dimostrano gli arrivi di giocatori come Amiri, Gudmundsson, Frendrup, Yeboah, Hefti. Sono giovani ma hanno già una certa esperienza".



Spors si dice poi convinto che la scelta di affidare la panchina ad Alexander Blessin sia stata una mossa azzeccata: "Lo stile di gioco è molto importante per sviluppare ogni altro aspetto di un club. Conosco bene Alex e so che con lui potremo implementare lo stile di gioco che ci accomuna. Andiamo nella stessa direzione, parliamo lo stesso linguaggio calcistico. Ci ha dato grande carica, è il nostro tecnico per il futuro ma anche e soprattutto per il presente".