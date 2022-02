Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il general manager del Genoa, Johannes Spors, ha parlato anche del sorprendente addio di Pandev, passato al Parma nell'ultimo giorno di mercato: “Goran è un giocatore che rispettiamo molto e non era facile per noi lasciarlo partire. Ha una personalità incredibile in campo e nello spogliatoio, ma questa era la sua volontà, giunto a fine carriera, di intraprendere una nuova strada: è stato bellissimo lavorare con lui”.