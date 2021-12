Prima intervista italiana per Johannes Spors, da meno di una settimana nuovo general manager del Genoa.



Il dirigente tedesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport parlando di sé e dell'avventura che lo attende in rossoblù: "Sono pronto per questa sfida, sono giovane ma con esperienza. Questo è un progetto ambizioso, vogliamo diventare un club moderno, innovativo, europeo. Ora è difficile dire dove arriveremo, l’importante è non restare fermi dove siamo".



Sul mercato ormai alle porte Spors ha le idee chiare: "Adesso dobbiamo allineare la nostra visione con quella della squadra, non compereremo tanto per farlo. Ci confronteremo con Shevchenko per essere sicuri che parliamo degli stessi ruoli e dello stesso stile di gioco".



A chi nutre dubbi riguardo alla sua giovane età, Spors risponde: "Sono pronto per questa sfida. Io penso che l’esperienza non sia davvero un problema. Il Genoa è un’avventura affascinante: è il motivo per cui ho deciso di venire qui, è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di iniziarlo".