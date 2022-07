Il general manager del Genoa Johannes Spors ha parlato in conferenza stampa:"Siamo molto attivi sul mercato e siamo soddisfatti. Sarà una lunga estate e sono passate solo alcune settimane. Per quanto riguarda Coda, siamo contenti di averlo convinto a venire ed è un chiaro esempio di cui abbiamo bisogno in Serie B. Ha abilità in area di rigore ma ha anche un grande carattere, una grande personalità e sa gestire la pressione. Queste sono le ragioni del tesseramento di Coda"."Quando abbiamo preso Ostigard non c'erano possibilità di inserire clausola di acquisto. Così abbiamo deciso di prenderlo in prestito. Ho parlato molto con Leo in queste settimane, con i suoi agenti, per tentare di convincerlo, ma sfortunatamente non è tornato con noi. E' un giocatore giovane, va in un club ambizioso e chissà che non possa tornare in futuro"."L'obiettivo del mercato è trovare il giusto equilibrio all'interno del gruppo. E per allenarsi con grande qualità, è importante avere la giusta struttura all'interno del club. Siamo convinti che i nostri giocatori miglioreranno giorno dopo giorno se investiremo nelle giuste strutture e tecnologie"."Nella prima fase di trattative è importante focalizzarsi sulle cessioni e poi sulle zone di campo più rilevanti. L’attaccante era la più rilevante, ma se lei mi chiede se non serva ancora qualcosa in mezzo al campo, un giocatore come Ilsanker è in grado di assicurare carattere e leadership. E poi guardiamo i giocatori lavorare insieme ogni giorno, e sensazioni positive le trovo quotidianamente. Da giovani giocatori, ma anche da giocatori più esperti che stanno dimostrando al mister di essere pronti per la battaglia. Già vedo energie positive, che guardiamo alla prossima competizione e al fatto di essere competitivi. Sarà un campionato molto combattuto, niente sarà semplice e nulla è deciso"."Noi vogliamo tornare in Serie A. Sappiamo che niente sarà facile. Dobbiamo essere competitivi ogni weekend, intensi e attenti ai dettagli, fare ciò che dobbiamo fare sul mercato. Costruire una squadra competitiva, ma anche avere un gruppo di qualità che vada in un’unica direzione col mister".